Tras asistir a un funeral: El calvario de un mexicano que ha perdido 16 familiares por COVID-19

18.01.2021

Una dolorosa historia dio a conocer un hombre mexicano de 32 años que ha perdido a 16 familiares durante el último año producto de la pandemia, luego que asistieran al funeral de un tío lejano. Los contagios se habrían producido durante la instancia velatoria, según relató el mismo José Martín Chávez luego de la reciente muerte de su madre.

El protagonista es originario de la zona de Tultepec y aunque reconoce haber asistido al velorio, no se enfermó. "El virus arrasó, acabó con casi toda la familia. Fueron enfermando y muriendo. Mi mamá de 62 años estuvo en cama, pero se puso grave y la tuve que llevar al Hospital Vicente Villada (en Cuautitlán), no logró sobrevivir y falleció el viernes. La incineré y tengo sus restos en mi casa, porque ni tiempo de ir al panteón", relató en conversación con medios locales.

Producto del deceso de su progenitoria, José Martín reconoce una gran pena porque ni siquiera pudo darle un buen sepelio a su mamá, señalando que "todo es tan rápido, hay que incinerarlos, no se pueden enterrar".

Cabe destacar que tanto su abuelo como tres tíos directos figuran en la lista de fallecidos.

Si bien logró no resultar contagiado en la oportunidad, dijo que tuvo que disponer de sus ahorros para el pago de médicos, oxígeno y fármacos: "He gastado como 80 mil pesos, mis demás familiares llevan gastados como 200 mil pesos". Agregó que con esto "no he tenido tiempo ni de llorar, estoy como pasmado. Mi mamá murió antier, mi papá todavía lo tengo enfermo en casa y mi hermana, ya logró salir adelante. No sé de dónde me salen fuerzas para seguir con esto".