Tres serán formalizados: Gobierno anuncia acciones legales contra participantes de nueva fiesta clandestina

Agencia Aton

31.05.2020

El Gobierno anunció que presentará acciones legales contra los participantes de una nueva fiesta clandestina, la cual fue descubierta durante la madrugada del domingo en el centro de Santiago.



Carabineros detuvo a 19 personas, entre ellos tres reincidentes, por infringir el artículo 318 del Código Penal, es decir, por poner en riesgo la salud pública.

: Tres son reincidentes: Detienen a 19 personas por nueva fiesta clandestina en Santiago Leer más



"Claramente no han entendido el mensaje. Nos tenemos que cuidar entre todos y aquellas personas que no entiendan que ponen en riesgo la salud de todos los chilenos cuando cometen este tipo de irresponsabilidades, tendrán que responder frente a la justicia", comentó el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.



"Presentaremos acciones legales, especialmente contra aquellas tres personas que además son reincidentes de incumplir, tanto el toque de queda como la cuarentena", añadió.



Por otra parte, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, solicitó "prisión preventiva (para los reincidentes) y que después las acciones penales continúen y no solo tengan que cumplir una labor comunitaria, sino que también una multa en dinero”.

: Es la cifra más alta hasta ahora: Gobierno entregó 34.414 cajas en la RM este sábado y llegó a un total de 194.662 en el país Leer más



"Mientras muchos hacen esfuerzos, se quedan en la casa, hacen tremendo sacrificio en pos de la cuarentena y de salir del coronavirus, que todavía persista un grupo minoritario, de jóvenes en este caso, algunos de ellos reincidentes, porque ya habían sido sorprendidos violando la cuarentena, merecen el repudio de la sociedad y, por supuesto, un castigo firme de la Justicia", comentó el edil.

La Fiscalía Centro Norte anunció que tres personas, el organizador y dos de los reincidentes, serán formalizados por delito contra la salud pública, mientras que los otros 16 detenidos quedan a la espera de la citación por el mismo ilícito.