Un millón en sólo una semana: India alcanza los 3 millones de casos de COVID-19

23.08.2020

India alcanzó este domingo los 3 millones de casos confirmados de COVID-19, al sumar un millón más en tan solo dos semanas, con una curva de contagios todavía ascendente mientras las autoridades indias celebran la alta recuperación.



El número de contagios asciende ya a 3.044.940 (69.239 en las últimas 24 horas), manteniendo a la India como el tercer país con más casos por la pandemia, por detrás de Estados Unidos y Brasil, aunque a este ritmo la India podría superar en las próximas semanas al país sudamericano, con 3,5 millones de casos en la actualidad.



Las autoridades indias subrayan sin embargo que aunque este país de 1.350 millones de habitantes aún no ha alcanzado la cima de contagios, los niveles de recuperación son altos, de 2,2 millones hasta ahora, unos 58.000 en las últimas 24 horas, situando el ratio de recuperación en el 74,9 %.

Además otro dato que lleva al optimismo es que los afectados por millón de habitantes son 2.156, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, superan los 16.680, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El número de fallecidos por coronavirus en la India es también relativamente bajo, con 56.706 decesos (912 en las últimas 24 horas), lo que supone 40 muertos por millón de habitantes, una gran diferencia respecto a países como España, con 616 muertos por millón.



"Expertos de todo el mundo (...) predijeron que la India, al ser un país tan grande (...), no tenía un sistema preparado para combatir la COVID-19 (...) y habría al menos 300 millones de casos para julio-agosto. (Además) la enfermedad se habría salido de control, con al menos 5 o 6 millones de muertos", explicó en un evento este fin de semana el ministro de Salud, Harsh Vardhan.



"Sin embargo -añadió- todos se unieron para contribuir como guerreros-corona. No solo los profesionales médicos", lo que llevó a que esas predicciones no se cumplieran, celebró el ministro durante la inauguración de un centro para atender a enfermos de coronavirus.

AUMENTO DE PRUEBAS DIARIAS

Según las autoridades sanitarias indias, el país continúa expandiendo su capacidad para realizar pruebas del coronavirus, con unas 800.000 durante las últimas 24 horas, una cifra que superó entre el viernes y el sábado el millón de test, lo que supuso un récord diario desde el inicio de la pandemia.

Así, con estos últimos datos se han realizado hasta la fecha 35,3 millones de test en los 1.511 laboratorios con los que cuenta el país, de acuerdo con datos del Consejo de Investigación Médica de la India (ICMR).



"Aunque una mayor cantidad de pruebas inicialmente conducirá a un aumento en la tasa de positividad, eventualmente disminuirá cuando se combine con otras medidas, como el aislamiento rápido, el seguimiento eficiente y una pronta y efectiva gestión clínica", explicó el Ministerio de Salud el sábado en un comunicado.

DESESCALADA



El Gobierno decretó el pasado 1 de agosto la entrada de la India en su tercera fase de eliminación progresiva de las restricciones en buena parte del país, donde las limitaciones al movimiento han sido retiradas y la mayoría de las actividades están permitidas, con excepción de las zonas de contención.



Aunque el metro, los cines o los locales de ocio nocturnos como discotecas siguen cerrados en todo el país, el Gobierno indio decretó este mes la apertura de gimnasios bajo medidas de distanciamiento social.