Uso de remdesivir en ensayo con pacientes de COVID moderado tiene resultados positivos

Agencia EFE

01.06.2020

Gilead ha anunciado este lunes resultados positivos del ensayo en fase III del medicamento remdesivir en pacientes con covid-19 moderado: el estudio demuestra que el ciclo de tratamiento de 5 días ofrece una mejora clínica "significativamente mayor" frente al estándar de tratamiento.



Se trata del ensayo clínico SIMPLE y los datos conocidos hoy se suman a la evidencia de trabajos previos anunciados hace un mes que demuestran "el beneficio" de remdesivir en pacientes con covid-19 grave, señala la compañía farmacéutica en una nota de prensa.



La investigación -los ensayos clínicos constan de tres fases- se ha hecho esta vez con pacientes hospitalizados con neumonía moderada por covid-19 y en ella se han evaluado esquemas de tratamiento de 5 y 10 días con remdesivir (antiviral en investigación) más el estándar de tratamiento, en comparación únicamente con este último.

El estudio demuestra que los pacientes en el grupo de tratamiento de 5 días con remdesivir tienen un 65% más de probabilidades de tener una mejoría clínica en el día 11 en comparación con los del grupo que recibió solo el estándar de tratamiento.



Las probabilidades de mejoría con el ciclo de tratamiento de 10 días de remdesivir en comparación al estándar de tratamiento también han sido favorables, mostrando una tendencia positiva, pero "sin alcanzar la significación estadística", según la nota de Gilead.



La farmacéutica estadounidense asegura que no se han identificado nuevas señales relacionadas con la seguridad de remdesivir en ningún grupo de tratamiento.



Gilead está trabajando en la revisión y envío en las próximas semanas de los datos completos del estudio para su publicación en una revista científica.