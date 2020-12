Vacuna Pfizer entrega inmunidad durante un "período que permitiría interferir con la transmisión de la enfermedad"

24horas tvn

17.12.2020

El Instituto de Salud Pública (ISP), dio la autorización para que la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer junto a BioNTech, que ayuda a combatir la pandemia del coronavirus, pueda ser administrada en el país.

Ante ello, Juan Roldán, jefe (s) de la Agencia Nacional de Medicamentos (Anamed), aseguró en conversación con 24 AM, que "el hecho de contar con una vacuna, además de ser un hecho extraordinario, ya que pocos esperaban que en un plazo tan breve contáramos con una herramienta que nos podía permitir batallar con la enfermedad. Por otro lado, tenerlo aquí en Chile es una excelente noticia".

Respecto del efecto que la vacuna le entregará a las personas que la reciban, Roldán explicó que "les va a transmitir una inmunidad contra el virus del COVID, que todavía está en investigación de cuánto durará esa inmunidad, pero los datos ya indican que al menos sería por un período que permitiría interferir con la transmisión de la enfermedad y, por lo tanto, igualmente permitiría controlar la pandemia".

Más en detalle, precisó que está comprobado que una persona inoculada tienen 52 días de inmunidad, además de un 95% de eficacia. Esto quiere decir que "de 20 personas que se vacunan, 19 logran la inmunidad".

Por último, precisó que mediante toda la evidencia científica internacional,"tenemos los elementos suficientes para asegurar que va a ser un elemento positivo en el control de la pandemia".

A pesar de ello, Roldán llamó a no relajar las medidas. "No se puede dejar de tener medidas preventivas en tanto no exista la demostración de que la pandemia fue controlada", sentenció.

"En Chile la vacuna (contra el COVID-19) será voluntaria y gratuita para todos".

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, realizó la noche de este miércoles 16 de diciembre un mensaje en cadena nacional en que entregó detalles sobre el panorama que enfrenta el país en torno a la pandemia de COVID-19, esto a raíz de la autorización del Instituto de Salud Pública de la vacuna del laboratorio Pfizer.

El Mandatario aseguró que durante el mes de diciembre llegará a nuestro país el primer cargamento de esas inmunizaciones, alrededor de 20 mil dosis de vacuna aseverando que se aplicarán "de inmediato a todas las personas que trabajan en Unidades de Cuidados Intensivos en las regiones de mayor incidencia del COVID-19, como las regiones del Biobío, Araucanía, Magallanes y la Metropolitana".

Agregó que el Gobierno está avanzando en "acuerdos y contratos con los laboratorios más avanzados y promisorios" en cuanto a otras inoculaciones similares a la de Pfizer señalando que el plan de vacunación "depende sin duda de las autorizaciones de las autoridades de salud internacionales y de nuestro país".

El mandatario informó que una vez que comiencen a llegar dosis se elaborará un plan de vacunación que tendrá el siguiente orden de prioridad:

Personal de salud que trabaja en UCI .

Personas desplegadas en emergencia COVID .

Adultos mayores y enfermos crónicos (priorizando aquellos en centros de larga estadía).

Otros grupos de la población objetivo según grado de riesgo.

Traslado y almacenamiento de las vacunas

El Presidente de la República también adelantó cadena nacional que a partir de enero se recibirán nuevas dosis de vacunas "con el objetivo de avanzar en la vacunación de toda la población crítica y de mayor riesgo durante el primer trimestre de 2021 y continuando con los demás grupos el primer semestre".

"El objetivo es proteger a los 15 millones de personas que componen nuestra población objetivo", explicó el Mandatario indicando que el ministerio de Salud informará la fecha y los lugares de vacunación para cada grupo y destacando el "desafío formidable" que será mantener la cadena de frío o el traslado, que requerirá de súper congeladores.

En su mensaje el jefe de Estado hizo un breve recuento de cómo se ha vivido la pandemia de COVID-19 en el país y aseguró que "nuestro sistema de salud nunca colapsó" valorando el "sacrificio y compromiso heroico del personal de salud". El Presidente fue enfático en que la vacuna será "un poderoso instrumento para combatir el virus, pero no lo hará desparecer" y llamó a la ciudadanía a mantener los cuidados como lavado de manos, uso de mascarillas y distanciamiento social.

Piñera dicionalmente se refirió a los problemas que generó el coronavirus en la población enumerando las ayudas sociales que se han creado y afirmando que "ninguna red de protección social será suficiente para compensar todos los efectos de la crisis".