Vocera por región Metropolitana: "Tomamos una medida preventiva antes que el sistema colapse"

13.05.2020

La vocera de Gobierno, Karla Rubilar, aseguró que la decisión de adoptar una cuarentena obligatoria para 38 comunas de la región Metropolitana es una medida preventiva para evitar el colapso del sistema de salud.

“Hoy es necesaria dada la cantidad de contagios positivos que estamos teniendo en el día y la estamos tomando antes de que el sistema de salud colapse, que funciona como un gran hospital”, enfatizó.

Aseguró además que "estamos tomando una media preventiva para que, en una o dos semanas más, no tengamos que lamentar que no tuvimos la capacidad. Por eso es que ahora tomamos una medida preventiva. Antes de que tengamos un nivel de contagio que no podamos atender".

En ese mismo sentido, precisó que "las cuarentenas dinámicas a lo largo del país han ido funcionando, bajando la tasa de contagio. Es momento de ver que la cuarentena total en la región Metropolitana comienza a funcionar y para que empiece a funcionar, necesitamos que la gente cumpla las indicaciones sanitarias".

Por ello, llamó la ciudadanía a colaborar y "tomar conciencia", ya que ninguna medida dará resultados si es que las personas no se quedan en sus casas.

Caso positivo en La Moneda

La vocera de Gobierno, Karla Rubilar, aseguró este miércoles, que se han adoptado todas las medidas necesarias en el Palacio de La Moneda, luego de que se confirmara el caso positivo por COVID-19 de un funcionario de la prensa acreditada.

"Tras la detención de una persona que trabaja en el palacio de La Moneda, que es parte de la prensa acreditada, que ha dado positivo, se activó el protocolo (...) Se sintió mal el día viernes, se realizó el examen el día lunes y tras obtener el resultado positivo, se tomó la decisión de enviar a cuarentena a todos sus contactos. Este levantamiento lo hicimos con los equipos de prensa (…) es por eso que vamos a enviar a 48 funcionarios a cuarentena".

Rubilar precisó que, debido a lo ocurrido, se han tomado las siguientes determinaciones:

Todos los contactos estrechos van a mantenerse en cuarentena 14 días, independiente si el examen sale positivo o no.

Si los exámenes salen negativos, dspuès de 14 días, van a poder regresar a cumplir con sus funciones.

Para asegurar que la libertad de prensa y acceso a la información se mantenga, se ha generado un cambio de las personas que estaban trabajando en La Moneda, con medidas mucho más estrictas.

Se redujeron los equipos de prensa.

Existe la sanaitización de lugar físico en el que está la prensa acreditada.

Se generarán espacios diferentes para mantener algún más el distanciamiento social.

Se ha establecido un contacto directo con los profesionales que se van a cuarentena, para conocer la evolución de su salud.

Además, indicó que solidariza "con este profesional que está contagiados. Esperamos que se respete su privacidad y decirle que estamos tomando todas las medidas con todos los compañeros de trabajos".

Por último, enfatizó que se ha descartado que el funcionario de la prensa tuviera un contacto directo con los ministros, el presidente de la República o la primera Dama