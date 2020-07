Zaldívar confirma que asesor del Gobierno renunció para asumir como gerente de las AFP

24horas tvn

17.07.2020

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, informó que Alejandro Charme renunció a su cargo como asesor del Ministerio del Trabajo para postular a la gerencia general de las AFP tras la salida de Fernando Larraín.

Según dijo la secretaria de Estado ante la Comisión de Constitución del Senado, Charme "efectivamente fue asesor del Ministerio del Trabajo, desde el 2005. Es una persona bastante conocida en el tema previsión".

Asimismo, sostuvo que el aludido dejó su cargo en la cartera el pasado 10 de julio, indicando que es "un asesor que efectivamente estuvo vinculado al ministerio y que terminó su relación".

No obstante, Zaldívar remarcó sobre la llegada de Charme a las aseguradoras que "entiendo que es un proceso que no está finalizado. Él no ha asumido como gerente general".

El Gobierno indicó que casi tres millones de chilenos quedarían sin fondos previsionales si es que se aprueba el retiro del 10%, indicando que sería un 27% de los afiliados al sistema quienes retiraría todos sus ahorros disponibles.

Según indicó ante la Comisión de Constitución del Senado la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, el proyecto impacta directamente las futuras pensiones de los afiliados, ya que según las estimaciones de la cartera, un "27% de los afiliados retirará la totalidad de sus fondos provisionales, lo que equivale a 2,8 millones de personas".

Asimismo, enfatizó en que un "41% de los afiliados retirará el 10% de sus fondos, lo que equivale a 4,5 millones de personas, y un 6,35% podría retirar el tope que propone el proyecto que equivale un poco más de cuatro millones".

"Es un proyecto que no avanza en la línea correcta, ya que no ayuda sin generar otros problemas en material provisional", complementó Zaldívar.

Gasto fiscal

Por otro lado, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones aseguró a la misma comisión que la iniciativa implicaría un gasto fiscal que asciende a US$ 3.520 millones, lo cual "ahonda en un gran gasto fiscal. Es una cifra bien importante".

"No es de público conocimiento, la hemos trabajado en el Ministerio de Hacienda y hemos hecho los cálculos y quiero decirles con mucha claridad, que el costo económico para el Fisco en valor presente, con todos los gastos que van a tener que generarse por esta vía a futuro, son nada menos que 3.520 millones de dólares", destacó Briones, remarcando las consecuencias financieras que esto podría implicar para las arcas públicas.

La autoridad también comentó las implicancias tributarias del proyecto, criticando que un posible retiro esté libre de descuentos.

"Es increíble que no se paguen impuestos, puesto que solo en esta materia estamos hablando de US$760 millones que solo beneficia al segmento más rico", manifestó.