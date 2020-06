La ministra del Trabajo señaló que actualmente hay más de un millón y medio de niños menores de 6 años cuyos padres no tienen dónde dejarlos por el cierre de salas cunas o jardines, por lo que el foco debe ser "hacernos cargo de este universo y no solo priorizar a 22 mil mujeres".

Zaldívar pide no priorizar postnatal de emergencia: "Solo beneficia a 22 mil mujeres"

24horas tvn

16.06.2020

La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, aseveró al Canal 24 Horas que no es lo ideal priorizar el proyecto de postnatal de emergencia, aludiendo que el número de mujeres beneficiadas es menor al total de padres que actualmente presentan problemas para dejar a sus hijos, ante la pandemia de coronavirus.

Según aseveró la autoridad, el problema del proyecto radica en que sólo beneficiaría a una pequeña parte de aquellas madres y padres que hoy no tienen con quién dejar a sus hijos mientras trabajan debido al cierre de sala cunas, jardines infantiles y colegios debido a la emergencia sanitaria, y a su alto costo.

Gobierno agregará 31 mil casos de coronavirus que no habían sido contabilizados Leer más

"Hay que entender la grave situación que estamos viviendo, que está afectando a todos los habitantes del país, y que la angustia que tienen hoy las madres de una guagüita de 7 u 8 meses que ya se le terminó el postnatal y deben volver a trabajar, y que como no hay salacunas, jardines infantiles ni colegios funcionando, no tienen con quién dejar a sus hijos, es bastante similar a la que tienen madres de niños de uno, dos o tres años... madres y padres que no tienen quien se haga cargo de sus hijos por la situación que estamos viviendo", señaló.

Zaldívar complementó que "la situación muy concreta es que hoy en día nosotros tenemos cerca de 1.600.000 niños menores de 6 años que no están pudiendo ir ni a la sala cuna, ni al jardín ni al colegio, y este es un real problema de enorme magnitud", agregó.

"La extensión del postnatal beneficia a 22 mil de este millón seiscientos mil niños, es un universo muy reducido y que tiene un costo de 100 millones de dólares", explicó.

: Chile llega a 3.383 muertes por coronavirus tras nuevo balance Leer más

"Cuando hubo recursos en nuestro país para extender el postnatal, quien lo hizo fue el Presidente Sebastián Piñera, y decidió poner todos los recursos en beneficio de las mujeres que eran madres porque había recursos. Pero convengamos que con la magnitud del problema que hoy tenemos, con la necesidad de que los recursos sean bien entregados para ayudar a la mayor cantidad de personas, creemos que la vía de solución es hacernos cargo de este universo enorme de padres que no tienen con quien dejar a sus hijos y no sólo priorizar a 22 mil mujeres", añadió.

"Quiero insistir en que el postnatal de emergencia beneficia a sólo 22 mil mujeres", complementó.