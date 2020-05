Zaldívar y Ley de Protección al Empleo: "No podemos permitir que una normativa para proteger a los trabajadores sea usada para otros fines"

24horas tvn

07.05.2020

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, condenó que haya grandes empresas que se estén acogiendo a la Ley de Protección del Empleo con el fin de dejar de pagar los sueldos a sus trabajadores y por otro lado repartan sus utilidades.

Esto refiriéndose a la polémica generada por que algunas filiales de Cencosud se acogieron a la ley y al mismo tiempo repartieron utilidades entre sus accionistas por sobre el 80%.

Según la ministra esta ley no fue creada con el fin de proteger a las grandes empresas, sino que a los pequeños empresarios y sus trabajadores.

"Desde que se aprobó esta ley en todas las oportunidades que he podido he señalado que no me parece correcto que empresas que se están acogiendo a la ley que se supone que se están viendo afectadas, hicieran repartición de sus utilidades o subieran la dieta a sus directorios", manifestó la secretaria de Estado en 24 AM.

"Hemos señalado desde que se conoció esta situación que no estamos de acuerdo que esta ley sea usada para otros fines", afirmó.

Además Zaldívar anunció que los antecedentes de estas situaciones serán entregados a la justicia.

"Vamos a derivar todos los antecedentes a los tribunales de justicia para que sean ellos los que determinen si hubo o no abuso de la ley", reveló y agregó "no podemos permitir que una normativa que buscaba proteger a los trabajadores sea usada para otros fines".

Trabajadores en cuarentena

La ministra además se refirió a la situación de los trabajadores que están bajo el régimen de cuarentena en las diferentes comunas del país.

En la ocasión aclaró que no pueden ser obligados a ir a sus trabajos y no pueden ser despedidos por no asistir si viven en comunas bajo la medida y no perteneces a servicios esenciales.

"Si los trabajadores ven vulnerados sus derechos deben denunciar ante la inspección del trabajo", aseveró y puntualizó que "no se puede usar como justificación de despido inasistencia por estar en cuarentena".