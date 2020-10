Zúñiga descarta manipulación de datos en Minsal: "Eso nunca lo vi"

El subsecretario de Redes Asistenciales dijo no conocer a la ex jefa de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, Andrea Albagli, "por lo tanto no me puedo pronunciar acerca de lo que dice esa persona".

07.10.2020

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, se refirió a las declaraciones dadas ante la Fiscalía por la exjefa de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud (Minsal), Andrea Albagli Iruretagoyena, quien acusó presiones para manipular datos en medio de la pandemia, aseverando que él nunca cayó en esa práctica.

Según dijo la autoridad a Radio Duna, "conmigo nunca se realizó una manipulación de datos, eso nunca lo vi y eso es lo que siempre hemos afirmado".

"Cada vez que se entregó información fue para poder entregarlo de la forma más oportuna posible contando con todas las dificultades que requiere el manejo de una pandemia", complementó Zúñiga.

Asimismo, el subsecretario dijo no conocer a Albagil ni haber compartido con ella, "por lo tanto no me puedo pronunciar acerca de lo que dice esa persona".

Consignar que mediante una extensa declaración ante la Fiscalía, la otrora funcionaria reveló que "nos pidieron manipular la base de datos".

"Recuerdo con mucha claridad un día que nos piden que cambiemos la información. El ministro (Mañalich) informaba con un sistema desconocido para nosotros, paralelo, que primero eran llamados telefónicos, luego un código de acceso que ponían los totales. Informaba estas cifras en la mañana, previo a que publicaremos los informes", complementó la aludida, según publicó La Tercera.

Albagli añadió que "el 24 de abril, porque previamente el valor absoluto reportado desde Epidemiología era siempre inferior a lo reportado por el ministro, ese día pasó que la información que estaba en Epivigila sobrepasó lo informado por Mañalich. Así que cuando ya había recibido la base de datos, mi jefatura directa, Rodrigo Fuentes, me indica que por pedido del ministro hay que borrar los últimos registros para hacerlo calzar, porque si bien podía haber diferencias, la información de Epivigila no podía exceder lo informado por el ministro. Nosotros no lo hicimos”.