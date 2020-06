La autoridad sanitaria informó que el trabajador se encuentra internado hace más de una semana, pero no quiso ahondar en el tema.

Zuñiga y contagio de su chofer: "No fue calificado como contacto estrecho mío"

05.06.2020

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zuñiga, descartó que su chofer haya sido catalogado como un contacto estrecho pese a que este se encuentra hospitalizado por síntomas ligados al coronavirus COVID-19-

Según informó la autoridad, el funcionario "está hospitalizado desde hace una semana y se encuentra con todos los cuidados necesarios", recalcó el subsecretario, pero no quiso ahondar en su estado.

Puntualizó que tras el análisis de la Seremi de Salud, el hecho no fue considerado contacto estrecho.

"Este caso no fue calificado como contacto estrecho mío. Esto fue evaluado por la Seremi y no está definido como un contacto estrecho", recalcó.

Además, el ministro de Salud, Jaime Mañalich reiteró que el subsecretario se hizo un examen de PCR y que salió negativo.

Recordar que la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó este viernes que "sabía de su situación (del chofer), que está con licencia y hospitalizado, pero no sé cuál es su condición clínica".

Daza no informó si es que el chofer tiene o no coronavirus COVID-19, sino que ante las preguntas del caso solo dijo que "no tengo información de su estado de salud".

Recordar que el caso se da a conocer luego de la polémica generada por la cuarentena preventiva realizada por Zúñiga y su retorno al trabajo tras cinco días de confinamiento.

CHILE REGISTRÓ NUEVO PEAK DE MUERTES POR CORONAVIRUS

El Ministerio de Salud entregó un nuevo balance respecto a la pandemia de coronavirus COVID-19 en Chile, informando que en las últimas 24 horas se informaron 92 nuevas muertes por la enfermedad, elevando la cifra total a 1.448.

Según informó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en el último reporte hubo 4.207 nuevos casos de contagios, de los cuales 3.790 son personas sintomáticas y 417 son asintomáticas.

Daza señaló que con ello el total de personas que contrajeron la enfermedad en Chile se elevó a 122.499, habiendo también 21.693 casos activos.