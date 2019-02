Presidente Piñera en Cúcuta: "Todos sabemos que el gobierno de Maduro no es democrático"

24Horas.cl Tvn

22.02.2019

El avión que trasladó al Presidente Sebastián Piñera desde Iquique a Cúcuta (Colombia), aterrizó en el aeropuerto de la ciudad que limita con Venezuela. El Mandatario se trasladó hasta ese lugar para hacer entrega de ayuda humanitaria por parte de nuestro país.

Piñera y su comitiva fueron recibidos por su similar colombiano, Iván Duque, junto al cual el Jefe de Estado chileno entregó algunas palabras a la prensa: "Todos sabemos que el gobierno de Maduro no es un gobierno democrático, que no respeta las reglas básicas de la democracia, que no hay libertad de expresión ni de conciencia, no hay independendecia de poderes, no hay respeto a los derechos humanos", dijo tras aterrizar.

Nunca la noche está más oscura que justo antes de amanecer y ya está amaneciendo la libertad, la democracia y el progreso en Venezuela. Por eso estamos en Cúcuta, para decir fuerte y claro que la democracia es la única solución y q Maduro es parte del problema y no de la solución — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 22 de febrero de 2019

Cabe recordar que la aeronave en la que llegó Piñera reemplazó en Iquique, por desperfectos, al Boeing 737 en el que viajaba el Mandatario y su comitiva.