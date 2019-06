Rusia informó a EEUU que retiró la mayor parte de su personal de Venezuela, según Trump

Agencia AFP

03.06.2019

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este lunes que Rusia le informó que retiró a la mayor parte de su personal de Venezuela, un tema de confrontación entre ambos que se acusan mutuamente de desestabilizar al país sudamericano.

Rusia, un puntal fundamental del presidente Nicolás Maduro, envió en marzo a un centenar de soldados a Venezuela, que además de la profunda crisis económica y política, está sumida en una crisis institucional desde que en enero el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino, con el reconocimiento de más de 50 países, incluido Estados Unidos.

"Rusia nos informó que han retirado a la mayoría de su gente de Venezuela", tuiteó Trump, cuyo gobierno insta reiteradamente a Moscú a que cese su apoyo a Maduro.

Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela.