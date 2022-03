Gustavo Quinteros se refirió a la posibilidad de ser el próximo entrenador de la Roja tras quedar fuera del Mundial

El entrenador de Colo Colo catalogó como una "pena" que la Selección Chilena no vaya a poder asistir a la cita planetaria.

Agencia Uno

30.03.2022

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, aseguró este miércoles que no pasa por su cabeza la posibilidad de convertirse en nuevo técnico de la Selección Chilena, luego que su nombre apareciera como un posible reemplazante de Martín Lasarte.

"La va a romper toda": Maximiliano Falcón apunta a la próxima figura de la Roja Leer más



El estratega albo aparece entre los hinchas del ‘Equipo de Todos’ como un candidato firme a tomar el banco de la Roja. No obstante, el argentino-boliviano evitó hablar hoy del asunto.



“Es una pena muy grande que la selección no haya logrado la clasificación, sobre todo para esta generación que quizás no pueda jugar el próximo Mundial, la próxima Clasificatoria o la Copa América, el fútbol fue ingrato con ellos”, expresó.





“Con respecto a lo demás, a ser o no ser DT, no lo pienso porque hoy pienso en el partido de mañana (ante Unión La Calera) y quiero concentrarme en el partido de mañana, porque tenemos un montón de problemas que solucionar”, agregó.



Para terminar el tema, el técnico campeón con Universidad Católica en 2019 dijo que “tengo cosas importantes en qué pensar de acá en adelante para los próximos partidos de Colo Colo”.

PROGRAMACIÓN

Jueves 31 de marzo

19:00 Colo Colo vs. U. La Calera

*Transmite TNT Sports y Estadio TNT