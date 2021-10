Nuevo DT de Paraguay avisa a la Roja: "Espero que la gente haga sentir visitante a Chile"

Agencia Aton

Tras varias semanas de especulación, esta tarde la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) oficializó a Guillermo Barros Schelotto como su nuevo entrenador, luego de la salida de Eduardo Berizzo, debido a los malos resultados que acumuló en la pasada triple fecha clasificatoria.



El "Mellizo", quien se encontraba libre desde su salida de Los Ángeles Galaxy en octubre del año pasado, asumió el complicado presente de la "Albirroja" y ya se mentaliza en su primer desafío al mando del conjunto guaraní, que será precisamente ante la Roja el 11 de noviembre.



"Espero que la gente haga sentir visitante a Chile, que muestre esa garra, esa mística que sentía yo cuando venía a jugar con Boca. Más allá de la táctica, la vamos a pelear hasta el final", comentó el ex futbolista.



En la misma línea, remarcó que "hoy necesitamos ganar y sacar puntos para ir al Mundial. Necesitamos el compromiso de todos, de los jugadores que se entreguen al máximo, que estén preparados para sacar lo mejor en 4 o 5 días de trabajo".



Asimismo, evitó referirse al trabajo realizado por su predecesor, remarcando que "no es momento de hablar sobre si se demoró o no la salida del entrenador anterior. Queremos generar la mística que teníamos acá en Paraguay, que sepan los rivales que tienen que venir a dar un extra para llevarse puntos de acá".



"Creemos en los jugadores paraguayos, sabemos de su personalidad. Conocemos a muchos, que los tuvimos en nuestros equipos, y sabemos que tenemos jugadores importantes en el exterior. Ahora buscaremos conseguir puntos. Tenemos que comprometernos y creer hasta el final", aseveró el multicampeón con Boca Juniors.



Actualmente, los pupilos de Schelotto marchan en el octavo lugar de las eliminatorias con 12 puntos, solo uno menos que Chile y a cuatro del repechaje.