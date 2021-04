"Hemos cometido un error": El mea culpa de Gustavo Quinteros por contagio y contactos estrechos en Colo Colo

24Horas.cl TVN

30.04.2021

Gustavo Quinteros realizó un contundente mea culpa este viernes en conferencia de prensa, luego que se conociera que Colo Colo tendrá cerca de 20 bajas ante Ñublense debido a un contagio de COVID-19 y múltiples contactos estrechos.

"Tratamos de estar atentos a los protocolos después de un triunfo tan importante. La verdad que algunos jugadores olvidaron que podían estar sin barbijos y olvidaron por unos minutos el cuidado, algunos, no todos", dijo.

Sobre lo mismo, agregó que "de todas maneras acatamos esta sanción de alguna manera porque hemos cometido un error que esperemos no volver a hacerlo. Trataremos de sanear esto siguiendo los protocolos y no abandonando nunca eso, hace mucho tiempo que no teníamos ningún caso de contagio entonces veníamos en ese sentido muy bien, pero pasó lo de 'Willy' Alarcón y pasó esto que sucedió en el vestuario".

Acerca de la sensación de los jugadores por la efusiva celebración post clásico en el camarín del Monumental, el DT albo sostuvo que "están totalmente arrepentidos los que no usaron el barbijo en el festejo, pero hay otros que cumplieron las reglas, lo que tenemos que hacer es pensar en el partido de mañana tratar de jugar un buen partido, de reemplazar a todos los q no van a estar".

Finalmente, Quinteros mostró su ilusión por la oportunidad "caída del cielo" que tendrán varios nombres que no suelen tener chances en Colo Colo.

"Hablé con todos, esto si bien es un problema, ahora debería pasar a ser una gran oportunidad para jugadores jóvenes y otros de experiencia que por ahí no fueron considerados en partidos anteriores. Lo tomo como una nueva oportunidad para seguir aprendiendo porque este tema de la pandemia tenemos que seguir en el día a día mejorando y evitando que esto siga sucediendo", sentenció.