"Mala leche": la reacción de los hinchas tras la dura patada de Paredes a jugador sub 23

24Horas.cl Tvn

05.01.2020

Esteban Paredes se llevó las miradas durante la Noche Alba 2020, porque fue el jugador más aplaudido en la presentación, al igual que Matías Fernández, flamante refuerzo de Colo Colo, quien enfrentó a la selección chilena sub 23.

Sin embargo, el capitán de los albos se transformó en trending topic en Twitter por una acción que no tuvo que ver con algún gol, sino por una peligrosa entrada que pudo generar consecuencias en el rival.

¡Durísima falta de Esteban Paredes! El goleador colocolino se olvidó del carácter amistoso del partido y le entró con todo a Nicolás Díaz. Fue amonestado por la falta. @ColoColo 0-0 @LaRoja Sub 23 #NOCHEALBAxCDF #VivimosFútbolxCDF pic.twitter.com/Kx2E5ljhQp

En el minuto 25 de la primera etapa, Paredes perdió un balón tras la intervención del defensa Nicolás Díaz, pero no dudó en intentar quitarle el balón con una arriesgada entrada por detrás.

Pese a que Paredes solamente vio la tarjeta amarilla, la transmisión del partido expuso la fuerza con la que actuó el goleador.

La situación generó molestia y rechazo entre los hinchas, quienes calificaron, entre otros adjetivos, de "mala leche" e "impresentable" la actitud de Paredes.

Oye pero la patada irresponsable de Paredes en la Noche Alba. Pudo perfectamente haber lesionado al sub 23 días del Preolímpico. Era roja.

Como muestra paredes jugando com sub 20 que no tiene físico para jugar en primera solo le quedo pegar una patada de barrio