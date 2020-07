Matías Rodríguez y su nacionalización chilena: "Uno de los motivos es abrir el abanico si no es en la U"

24Horas.cl TVN

21.07.2020

Matías Rodríguez es uno de los emblemas que quedan en Universidad de Chile, y no por nada es el flamante capitán en el plantel. Es por esto que el jugador reconoció que le gustaría terminar su carrera en los azules, pero no se cierra a otras opciones.

De hecho, uno de los motivos por el que intenta obtener la carta de nacionalización chilena, precisamente es tener más opciones de fichar en otros clubes de país en caso de no continuar en la 'U'.

Así lo explicó el propio jugador en conversación con el programa Despelotados, donde señaló que "uno de los motivos por los que podría ser chileno y optar a la nacionalidad es para abrir el abanico de si no es en la U, pueda hacerlo en otro equipo, pero nunca descarto irme a otro lado tampoco".

De todos modos su idea es seguir ligado a los azules hasta el término de sus días como futbolista.

"No estoy cerrado a quedarme acá (en Chile), creo que todavía me quedan un par de años más para jugar y en esto del fútbol, un día estás acá y luego, en otro lado del mundo. Me gustaría retirarme en el club, en cuatro años, pero hay que ver si el club me quiere", sostuvo.

Sobre lo mismo, añadió que "está más que claro que este es mi lugar en el mundo deportivamente hablando, soy un agradecido por seguir ligado a este club. Tengo contrato hasta fin de año, con opción de otro más, dependiendo de una cantidad de partidos jugados”.

En otro tema, Rodríguez tuvo palabras para lo que será el regreso del fútbol en plena pandemia, considerando que se jugará sin público.

"Como ir a jugar un partido sin los botines, es como jugar un partido de entrenamiento, pero desde acá a fin de año, los partidos, seguramente serán así. Obviamente, nuestra hinchada que es muy fiel y nos acompañó mucho el año pasado, se va a echar de menos, porque es un condimento especial para nosotros. Las circunstancias hacen que hoy tengamos que jugar así y habrá que hacer el mayor de los sacrificios para darles alegrías", cerró.

