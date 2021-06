Ministro brasileño recomienda vacunación en Copa América sin obligatoriedad

Agencia EFE

08.06.2021

El Ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, recomendó este lunes la vacunación anticovid de las delegaciones deportivas que participarán desde el sábado en la Copa América de fútbol, pero descartó la obligatoriedad de la misma, como inicialmente estaba planteado por el país suramericano.



"En las Eliminatorias, las Copas Sudamericana y Libertadores y el Brasileirao (la liga brasileña) los deportistas no están vacunados. Exigir la vacunación ahora no daría tiempo para la inmunización, entonces no será imposición", declaró Queiroga en rueda de prensa junto a autoridades médicas de Brasil y del fútbol suramericano.



Para Queiroga, si las delegaciones "están vacunadas, mucho mejor, pero no se hará un esfuerzo para vacunarlos ahora porque la vacuna hasta podría dar una reacción que haga inviable su participación".



En un primer momento, cuando aceptó acoger la Copa América después de la desistencia de Colombia, por orden público, y de Argentina, por razones sanitarias, el Gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, manifestó que todas las delegaciones, incluidos árbitros y periodistas, deberían estar vacunados.



La vacunación, apuntó Queiroga, será entonces una "recomendación", mientras que la realización de los test tipo RT-PCR ya no serán a cada 72 horas, como los viene practicando la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sino a cada 48 durante todo el torneo que se extenderá hasta el 10 de julio.



"Los test no serán realizados por la red pública (de salud brasileña) y sí por el seguro médico de los deportistas. En caso de que alguno requiera internación también será en la red hospitalaria privada contratada por el seguro médico", subrayó.



Según el ministro, el empeño del Gobierno brasileño es "asegurar que los deportistas no corran riesgo, así como las comisiones técnicas" y, a su juicio, "no hay ningún óbice legal o sanitario para que este evento no pueda ser realizado en Brasil".



"Todos los partidos serán sin presencia de público y con ambiente sanitario controlado, monitorizado por las autoridades sanitarias de los estados y municipios. Una vigilancia sanitaria permanente", añadió.



De acuerdo con el ministro, "Brasil ya confiaba en la seguridad sanitaria adecuada ofrecida por la Conmebol en los otros países (que recibirían la Copa), pero vamos a insistir con los municipios para evitar aglomeraciones y reforzar esas fiscalizaciones".



La realización del torneo levantó voces de protesta en Brasil e incluso tomó fuerza de que los jugadores de la selección, encabezados por el capitán Casemiro (Real Madrid) y con el aval del técnico Tite estarían considerado no participar en la Copa América.

Protocolo sanitario

La cardióloga deportiva Alessandra Siqueira, asesora de Gestión Pública del Ministerio, apuntó que el año pasado, para las diferentes divisiones de la Liga brasileña, se realizaron 89.000 test con 13.000 deportistas, de los cuales el 2,2 % dio positivo para coronavirus y solo uno tuvo una hospitalización sin intubación.



El jefe médico de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Jorge Pagura, indicó que cada sede (Brasilia, Río de Janeiro, Goiania y Cuiabá) tendrán un galeno responsable en asuntos de pandemia, que supervisará que los vuelos de las delegaciones sean fletados, autobuses individuales higienizados para cada equipo.



Además, añadió Pagura, pasarán por test también los 180 implicados en cada partido, se realizará un control de los empleados de hotel, las delegaciones estarán en pisos aislados, los deportistas usarán cuartos individuales y con el "compromiso de no salir para otro tipo de actividades", excepto para entrenamientos.



El responsable médico de la Conmebol, el exfutbolista y traumatólogo paraguayo Osvaldo Pangrazio, recordó que el torneo, en materia logística, se disputará en una especie de "burbuja sanitaria" y los resultados de los test estarán disponibles en una plataforma para el acceso de todos los médicos.



Pangrazio dijo que "el 99 % del 'staff' de la Conmebol (de un poco más de 400 personas) tiene dos dosis de las vacunas y muchos de los países ya tienen un alto porcentaje de jugadores vacunados".