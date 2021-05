La reflexión de Fernando Cordero que sacó aplausos tras el partido con Colo Colo

El volante de los Diablos Rojos, Fernando Cordero, luego de felicitar al resto de su equipo, escribió: "Quiero contarles algo que me tocó vivir en cancha, vi a jugadores dando todo porque era su primer partido, vi jugadores con personalidad, vi jugadores que se equivocaron, vi jugadores que tiraron una pared y correr hasta el minuto 95, vi jugadores que terminado el partido tenían bronca, rabia y me acordé cuando empecé a jugar".

Agencia Aton

02.05.2021

Horas después del pitazo final en Chillán y con la victoria en el bolsillo, los jugadores de Ñublense celebraron el holgado triunfo 5-1 ante el joven plantel de Colo Colo. Sin embargo, uno de esos victoriosos futbolistas quiso festejar de forma distinta y compartió una reflexión personal en su cuenta de Instagram.



El volante de los Diablos Rojos, Fernando Cordero, luego de felicitar al resto de su equipo, escribió: "Quiero contarles algo que me tocó vivir en cancha, vi a jugadores dando todo porque era su primer partido, vi jugadores con personalidad, vi jugadores que se equivocaron, vi jugadores que tiraron una pared y correr hasta el minuto 95, vi jugadores que terminado el partido tenían bronca, rabia y me acordé cuando empecé a jugar".



El "Chiki" prosiguió: "Hoy llevo casi 16 años jugando y debo decirle a cada uno de los jugadores que enfrenté hoy que merecen todos los respetos del mundo, y que sin duda sus compañeros que llevan más tiempo jugando les dirán lo mismo".



"Siéntanse orgullosos y decirles que me dieron tremenda lección hoy, no se reprochen nada, si fallamos un pase es parte del juego. Arriba el ánimo que recién comienzan en este largo camino y sin duda que el partido de hoy les dará tremenda enseñanza", finalizó el ex Universidad Católica.



El emotivo texto de Cordero sacó aplausos en redes sociales. Le llovieron las felicitaciones y fue destacado por hinchas de distintos equipos por su compañerismo y espíritu deportivo.