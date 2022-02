"Sería bonito vestir nuevamente la camiseta de Colo Colo": Los deseos del volante Cristóbal Jorquera

Agencia Uno

18.02.2022

Cristóbal Jorquera, nuevo jugador de Deportes La Serena, se refirió a su paso por Turquía, la llegada al cuadro “granate” y la opción de poder terminar su carrera en Colo Colo, club en el que se formó.

Colo Colo vs. Audax Italiano: Horario y dónde ver el partido del Campeonato Nacional Leer más



En conversación con Directv, Jorquera detalló que “en Turquía estuve siete años y mostré mi mejor versión. En mi regreso a Chile puedo aportar. Ante Colo Colo el equipo mejoró, incluso pudo obtener un mejor resultado que el empate”.





Asimismo, explicó que “tuve una lesión grave, 20 meses de inactividad, no lo pasé bien en mi última etapa en Turquía. Hubo situaciones en el club que me impedían disfrutar en la cancha. Me gustó el proyecto de Serena, creo que es el lugar para reencantarme con el fútbol”.



Por otra parte, consultado sobre el duelo pasado entre “albos” y “granates”, el mediocampista señaló que “Leonardo Gil se siente incómodo jugando de '10', no es volante creativo, juega mucho mejor con la cancha de frente”.





Finalmente, Jorquera reconoció que “sería bonito tener la posibilidad de vestir nuevamente la camiseta de Colo Colo. Hubo un momento tras finalizar mi contrato en Palestino que tenía el pase en mi poder y no me quisieron”.

PROGRAMACIÓN

Sábado 19 de febrero

18:00 horas Deportes Colo Colo vs. Audax Italiano

*Transmite TNT Sports y TNT Estadio