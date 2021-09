A días de que cierre el libro de pases Colo Colo tendría como opción fichar al delantero Ignacio Herrera

24Horas.cl Tvn

07.09.2021

Restan tres días para que se cierre el libro de pases en el fútbol chileno y el famoso "9" que ha pedido Gustavo Quinteros para Colo Colo aún no ha arribado a Macul.

Sin embargo, podría haber una sorpresa de último minutos que llegue a robustecer el ataque de los albos de cara a lo que resta del Campeonato Nacional.

Según informó ADN, uno que tendría chances de incorporarse al 'Cacique' sería el delantero nacional de 33 años Ignacio Herrera, quien actualmente se encuentra en el Aucas de Ecuador.

El atacante fue formado en Universidad Católica y ha vestido varias camisetas de clubes chilenos como la de Rangers, Magallanes, Cobreloa, Deportes Iquique y Palestino. Además, ha tenido pasos por países como Azerbaiyán, Corea del Sur y Kazajistán.

Sobre la opción de llegar a Colo Colo se refirió el propio jugador en conversación con el medio anteriormente citado. “Hace un par de semanas que me vengo enterando de la posibilidad, pero todavía no hay nada concreto. Mientras nadie del cuerpo técnico me hable, sigue siendo una opción", señaló.

"Me siento capacitado, la liga ecuatoriana es muy competitiva y me tocó jugar siempre. Sé lo que me voy a encontrar en Colo Colo, sería un paso muy grande en mi carrera", finalizó Herrera.