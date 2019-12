A los 42 años: Cristián "Tigre" Muñoz le dice adiós al fútbol y a Chile

Agencia Uno

05.12.2019

Luego de finalizar su contrato con Universidad de Concepción, que deseaba retenerlo, Cristián “Tigre” Muñoz decidió poner fin a su carrera futbolística a los 42 años de edad.

En entrevista con La Tercera, Muñoz reconoció que le costó decidirse ya que “son 24 años de carrera. Fueron años maravillosos en todas las etapas, con momentos complicados también, que siempre los hay. Me deja muy tranquilo lo que le pude dar al fútbol y me voy agradecido de lo que me dio también”.

El ahora ex-portero se refirió a sus logros deportivos, destacando “desde Sarmiento, con el ascenso a Segunda, los títulos con la selección sub 20, el Sudamericano y el Mundial. Haber jugado el Esperanzas de Toulon. También haber defendido a Boca y disputar el Superclásico. Y en Chile, los tres campeonatos con Colo Colo, que son inolvidables, participar en el segundo título de Huachipato en su historia. Y lo que más me deja alegría es el ascenso con la U. de Concepción y la Copa Chile que ganamos con el club”.

Muñoz también abordó el hecho de que fue el último futbolista activo que compartió camarín con Diego Armando Maradona, algo que fue resaltado en Argentina tras conocerse su retiro.

Sobre este punto, el “Tigre” señaló que “se termina esa marca también. La pude estirar lo que más pude. Todo llega en algún momento. Era importante, un hito, un elogio a la continuidad y a la trayectoria. A la posibilidad de mantenerme. Para mí, fue un orgullo haber tenido el honor de jugar con él. Entrenaba penales con él cuando llegué a Boca”.

Sobre el balance de su carrera, el ex-golero sostuvo que “la verdad es que me voy muy tranquilo, satisfecho por lo que logré. Sabiendo cuales eran mis debilidades, traté de explotar al máximo mis virtudes. Me esforcé al máximo para competir”.

Finalmente, reconoció que tras dar a conocer su retiro, decidió junto a su familia regresar a Argentina, con el fin de poder estar nuevamente juntoa sus padres y otros cercanos.

Saludamos a Cristian Muñoz tras anunciar su retiro del fútbol. Un grande del arco y mejor persona, deja la actividad.

Fuiste Campeón en el Clausura 2012🏆y defendiste con pasión nuestro arco en los años 2005 a 2007 y 2010 a 2012

¡Gracias por vestir la camiseta Acerera, Tigre!🔵⚫️ pic.twitter.com/JNNgfRI4sj — Huachipato FC (@Huachipato) December 5, 2019