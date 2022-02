A un año de la salvación: Solari reveló los detalles detrás del gol que evitó el descenso de Colo Colo

24horas tvn

18.02.2022

Hace un año Pablo Solari fue el gran héroe de Colo Colo. El delantero argentino marcó el único gol en el triunfo ante Universidad de Concepción en el partido por la promoción, con lo que salvó a los albos del temido descenso.

En el aniversario de ese histórica jornada, el trasandino recordó en entrevista con el sitio del club cómo se vivió la previa y el propio encuentro: "Después del partido contra O'Higgins el camarín estaba terrible. Fue algo que no quiero volver a vivir, todos tristes y desconsolados. Nos dimos cuenta que no podíamos seguir reprochándonos y teníamos que seguir porque había que ganar sí o sí. El día del partido me sentía muy tranquilo porque el grupo me transmitía eso. La gente nos daba su apoyo y se me puso la piel de gallina porque nos venían a dar su aliento".





Pero no sólo eso. Además, Solari reveló los detalles detrás del recordado gol: "Uno dentro de la cancha se olvida de todo y va haciendo lo que sale en el momento. Ese gol me salió muy bien, me gustaría volver a hacerlo. Es mi forma de jugar. Mi intención nunca fue patear al arco, sino dársela a un compañero, pero se fue dando la jugada sin poder dar una asistencia. No diré que la quise poner ahí porque mentiría, pero salió bien".