"Acaba de morir la renovación": Hinchas de la Universidad de Chile no perdonan el error final de Ramón Arias

04.11.2021

Este jueves Ñublense recibió a la Universidad de Chile en el estadio Municipal de Chillán Nelson Oyarzún por la fecha 30 del Campeonato Nacional, en un partido donde los locales ganaron por la mínima.

Ambos equipos se encontraban en la parte baja de la tabla de posiciones y en la lucha por escaparse de la zona de promoción.

Casi al finalizar el compromiso, Ramón Arias le pegó un codazo en rostro a Nicolás Guerra en el área de los azules, por lo que se cobró tiro penal que Nicolás Vargas cambió por gol.

La jugada marcó el destino de la U, que se complica en la tabla de posiciones, y los hinchas no perdonaron el error del uruguayo, quien aún no renueva su contrato en el club, algo que la misma afición pareciera que ya no quiere que suceda.

La irresponsabilidad de Arias no tiene nombre. Cuando más deben aparecer los hombres de experiencia, menos sacan la cabeza para levantar al equipo — Cristián Caamaño (@cristiancaamano) November 5, 2021

Qué irresponsabilidad de Cachila Arias y con lo que se juega la U. — Fernando Hidalgo ✍ (@FerHidalgo__) November 5, 2021

Innecesario el codazo de Arias si por físico le podía ganar fácil la marca a Guerra. — Pipee RD ⚡️ (@FrojasDavidson) November 5, 2021

Arias había sido uno de los mejores del año en la U. Hasta hoy. — Alejandro Cisternas (@acisternas) November 5, 2021

