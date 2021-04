"Acataremos lo resuelto": Colo Colo confirma 19 jugadores inhabilitados que serán baja ante Ñublense

24horas tvn

30.04.2021

Después de varias horas de especulaciones y trascendidos, finalmente Colo Colo confirmó que 19 integrantes del plantel albo fueron considerados contactos estrechos luego del caso de coronavirus que recientemente se informó.

"Respecto a la situación ya sabida nosotros acatamos lo resuelto, pero también sentimos que la trazabilidad fue poco rigurosa. Prueba de ello son los casos de Carabalí y Gil que no se encontraban en el camarín", acusó el presidente del club Edmundo Valladares.

"Confiamos plenamente en nuestros jóvenes y mañana saldremos a buscar el triunfo, porque somos un club valiente, fuerte y grande. Tenemos plena confianza en quienes saldrán a representarnos en Chillán", agregó.

Valladares informó además que como club presentaron ante la ANFP un escrito para reconsiderar la situación del portero Omar Carabalí y Leonardo Gil.

Finalmente, el director deportivo de los albos, Daniel Morón detalló: "Los que están inhabilitados por la Seremi son los 19 jugadores que estaban en la lista que tenía que jugar el domingo frente a nuestro clásico rival la U. de Chile".

Esta es la programación completa de la sexta fecha:



VIERNES 30 DE ABRIL



20:00 horas, Everton vs. Deportes La Serena, estadio Sausalito.



SÁBADO 1 DE MAYO



12:30 horas, Unión La Calera vs. Deportes Antofagasta, estadio Nicolás Chahuán.

15:30 horas, Unión Española vs. Audax Italiano, estadio Santa Laura.

18:00 horas, Ñublense vs. Colo Colo, estadio Nelson Oyarzún.



DOMINGO 2 DE MAYO



11:00 horas, Cobresal vs. Curicó Unido, 11:00 horas, estadio El Cobre.

15:30 horas, Huachipato vs. O'Higgins, estadio CAP.

18:00 horas, Deportes Melipilla vs. Universidad Católica, estadio Nicolás Chahuán.



LUNES 3 DE MAYO



20:30 horas, Universidad de Chile vs. Santiago Wanderers, estadio El Teniente, Rancagua.



Libre: Palestino