Agustín Orión confiesa la "palabra" que gatilló su salida de Colo Colo: "Para mí fue el detonante"

El ex portero de los albos detalló la conversación que tuvo con Mario Salas y que terminó con su abrupta salida del club. "Lo digo ahora que estoy afuera y no daña a nadie", manifestó.

29.07.2020

“Me es incómodo interactuar con la prensa, contar cuestiones, pero vuelvo a decir: lo hago ahora que estoy afuera y creo que no daña a nadie, sólo voy a decir lo que sucedió (...) No me siento vigilante porque se lo dije todo a la cara”.

Así Agustín Orión, en diálogo con CDF, confesó qué fue lo que provocó su inesperada salida de Colo Colo.

El ex portero de los albos comenzó relatando que a partir de su lesión, propone al club ceder su cupo de extranjero, sin embargo rechazaron la idea, sosteniendo que lo esperaban para que peleara un puesto en el equipo.

Orión destaca que en el tiempo que estuvo lesionado "no tuve ninguna charla más con el técnico. Siempre conversé con Marcelo Espina y con los kinesiologos".

LA PALABRA QUE GATILLÓ SU SALIDA

"Cuando llego al reintegro deportivo, yo le voy a decir al técnico que me gustaría hablar con él. Charlo con él y el técnico (Mario Salas) me dice algo que para mí fue el detonante. Usó una palabra que para mí es como decirte ‘hacé lo que quieras’. Me dijo ‘si hay un imponderable’ Que iba a jugar ‘si había un imponderable’", relata Orión.

El arquero argentino insiste durante la entrevista: "¿Qué te está diciendo? Por ahí yo lo interpreto mal eso", para luego resaltar: "No me están diciendo que no voy a jugar ni que puedo pelear un puesto, sino que la única manera que vuelva a jugar es si hay ‘un imponderable’".

Orión tras esta conversación con Salas explica que casi de forma inmediata "levanté la mano, fui con Mosa y Espina y les dije van a pagar un sueldo alto por alguien que no va a jugar, así que lo mejor es interrumpir el contrato", sellando así su salida de Colo Colo.