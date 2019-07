Agustín Orión confirma su partida de Colo Colo: "En este club jugué con amigos"

24Horas.cl TVN

24.07.2019

"Hablé con la dirigencia y llegamos a un acuerdo". Así el portero Agustín Orión confirmó su partida de Colo Colo a pocos días del inicio de la segunda rueda del torneo nacional.

El portero descartó que deja la institución porque no iba a sumar minutos en el equipo de Mario Salas. "Quiero seguir jugando pero no tengo idea qué me va a deparar el futuro, es la realidad", manifestó, aludiendo "motivos personales" de su partida.

"En este club jugué con amigos. Se lo tengo que agradecer, desde el "Mago" y Paredes que son la cabeza de este grupo", destacó el portero, reiterando que su decisión es "personal y fue difícil".

Consultado sobre si Mario Salas intentó retenerlo, Orión manifestó que "eso es privado", evitando entregar detalles de una conversación con el técnico de Colo Colo.

La programación del inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional

Viernes 26 de julio:



20:00 horas – Coquimbo Unido vs Universidad de Concepción



Sábado 27 de julio:



12:30 horas: Unión Española vs Cobresal

15:00 horas: Palestino vs Universidad de Chile

20:00 horas: Audax Italiano vs Deportes Iquique



Domingo 28 de julio:



12:30 horas: O'Higgins vs Deportes Antofagasta

15:00 horas: Huachipato vs Universidad Católica

17:30 horas: Colo Colo vs Everton

20:00 horas: Unión La Calera vs Curicó Unido