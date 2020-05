Agustín Orion dijo que "volvería gratis a Colo Colo" y recordó encontrón con Beausejour

Agencia Aton

26.05.2020

Agustín Orion estuvo dos años en Colo Colo, tiempo sificiente para que el portero argentino le tomara un enorme cariño al club, del que decidió partir en 2019 tras no ser considerado por el entonces técnico Mario Salas.



Por lo mismo, el ex golero de Boca Juniors reconoció que sueña con regresar al cuadro albo, donde se convirtió en un importante jugador.



"A Colo Colo vuelvo gratis. Digo gratis porque no tienen plata, dicen que no pueden pagarles el sueldo a los muchachos, por eso. Si es necesario vamos a jugar gratis. Hay que hacer las cosas mejor muchachos, pónganse las pilas", expresó en conversación en el instagram de su hijo Lucas.





"La verdad que extraño a Colo Colo. Anhelo regresar a Chile para volver al club, sin ninguna duda. Extraño absolutamente todo del club. Lo más lindo que encontré en Chile fue Colo Colo. Encontré un club hermoso, con unos hinchas que querían mucho a su club, con un sentido de pertenencia enorme. Yo apenas llegué quise conocer el museo porque quería saber de la historia de Colo Colo, me hice socio inmediatamente del club. La gente de Colo Colo es impresionante. Es un club para quedarse a vivir y luchar por quedarse ahí", añadió.

EL ENCONTRÓN CON JEAN BEAUSEJOUR EN EL SUPERCLÁSICO

Pero también, el experimentado cancerbero recordó el encontrón que tuvo con Jean beausejour en el Superclásico contra Universidad de Chile del 2018: "Nos dijimos cosas feas los dos con Jean Beausejour en ese Superclásico, pero no lo que se dijo en la prensa".



"Fueron insultos de ambos, que quedan ahí, en cancha. Pero no, ni cerca de lo que dijeron algunos medios", completó Orion.