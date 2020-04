Ahora es el 'ex gordo': Emiliano Vecchio sorprendió con su trabajado nuevo físico

El ex Unión Española y Colo Colo mostró una sorprendente imagen de su figura, la que ha logrado en base a mucho ejercicio y una estricta dieta.

Emiliano Vecchio jugó en Chile en Unión Española y Colo Colo, sumando correctas actuaciones durante los años que estuvo en el país entre 2012 y 2015.

En aquella época, principios de la década del 2010, el volante argentino era apodado 'Gordo' en el ambiente futbolístico, debido a su físico.

"Llegúe con Unión con 94 kilos", detalló el jugador que mide 1.74 metros y que actualmente milita en el Bolívar en conversación con LUN.

Y al mismo matutino, Vecchio le mostró su sorprendente cambio físico que lo hace tener un cuerpo al más puro estilo de jugadores como Cristiano Ronaldo.

"En la época que estaba gordo me comía siete milaneses sin problemas, con pan, y le metía todos los chiches. Hasta con Coca Cola. No me guarda nada", dijo entre risas el trasandino.

Sin embargo, el mediocampista revela que tuvo que modificar sus hábitos, situación que le permitió bajar diez kilos cuando estaba en Colo Colo. Pero ahora sus cambios son aún más drásticos.

"Carnes rojas casi ni como, sí pescados, pollos, ensaladas, nada de arroz ni pastas salvo que sean hechas de huevo. Como quínoa que es el súper alimento", detalló agregando que consume harina sin gluten y toma mucha agua.

Pero eso no es todo, ya que su dieta es acompañada de una estricta rutina de ejercicios.

"Hago entre 300 y 400 abdominales diarios por entrenamiento. Son fijos y en plancha, diez series de veinte segundos frontales y diez series de cada lado", cerró el actual jugador del Bolívar.