"Ahora puedo y es una opción": Martín Lasarte se repostula a Colo Colo tras un primer rechazo

31.03.2020

Un día después de que el gerente deportivo de Colo Colo, Marcelo Espina, acusara que Martín Lasarte no le contestó las llamadas (ver nota), el DT uruguayo rompió el silencio y sorprendió al decir que ahora sí está disponible para asumir en los albos.

En diálogo con La Cuarta, "Machete", manifestó: "Ahora es otro tema, porque puedo y es una opción. Pero primero hay que solucionar el tema del coronavirus. Si me seduce y me gusta el proyecto, lógicamente lo pensaría".

Respecto al motivo por el cual no respondió a las llamadas de Espina, Lasarte se defendió sosteniendo: "Capaz que me llamó, eso no lo sé. Tengo teléfonos que no sé de quiénes son".

"Yo con el que mensajeé fue con Mayne-Nicholls... pero nunca hablamos de nada en concreto, ni de proyecto, tampoco de dinero. Le agradecí que me tomara en cuenta, pero le dije que no podía en ese momento", agregó.

"No sabemos cuando podremos reiniciar el torneo, pero hay que estar preparados cuando sea. Si es abril, mayo u otro mes. Si ya es en junio o julio, tampoco se puede descartar comenzar desde cero".

Así un dirigente del fútbol chileno le reconoció a La Cuarta la posibilidad de que se de por finalizado el presente torneo que fue detenido por el coronavirus y empezar de cero cuando se pueda reanudar el campeonato (ver nota).

Hasta antes de la suspensión, Universidad Católica era el líder con un total de 19 puntos en un total de siete partidos, seguido por Unión La Calera y Curicó Unido, ambos con 16 unidades.