"Ahora que estamos completos": La meta que se trazó Gustavo Quinteros en Colo Colo para esta temporada

24Horas.cl TVN, Agencia Aton

06.05.2021

En Colo Colo ya comenzaron a dejar atrás la goleada sufrida ante Ñublense y las numerosas bajas por contacto estrecho de coronavirus, pues este jueves el 'Cacique' entrenó con plantel completo después de que los jugadores ausentes ante los chillanejos cumplieran con la cuarentena.

En ese sentido, el técnico del cuadro albo, Gustavo Quinteros, expresó se mostró más tranquilo y enfocado de cara al duelo de este sábado ante Palestino.

"Ahora estamos mucho mejor, hemos recuperado jugadores que estaban inactivos, se recupera Óscar Opazo, llegó Emiliano Amor, empezó a entrenar esta semana. Vamos a tener un plantel muy bien constituido, fortalecido con más variantes, características por puesto y estamos a dos puntos del primero, si analizamos los partidos o puntos que hemos perdido, creo que podríamos estar más arriba", reconoció el DT en conferencia de prensa.

"Ahora que estamos completos, tengo confianza de que si logramos el funcionamiento y mejoramos en cada entrenamiento y partido, creo que podemos aspirar a una clasificación a la Copa Libertadores, que es uno de los objetivos principales de este club, y después, por qué no, pelear el título. Tenemos un plantel competitivo, entonces nos tenemos que poner objetivos acordes al club donde estamos, un club grande como Colo Colo tiene que pensar en grande", añadió.

Además, agregó: "Si no alcanza y clasificamos a la Sudamericana veremos, ahí no estaría tan conforme como entrenador, tenemos un plantel más competitivo y completo. He visto jugar al equipo y ha mejorado mucho desde el comienzo de la temporada o la última parte de la anterior, así que ponemos objetivos que son posibles".

En cuanto a la llegada de Amor, dijo: "Vamos a tener la cantidad de centrales que debimos tener desde el inicio a disposición (...) Esperaremos hasta mañana -viernes- para analizar a todos los que están a disposición y tomar la decisión de quienes entran y quienes van a la banca".

Por último, sobre Palestino, Quinteros sostuvo: "Es un plantel bien constituido, en defensa, volantes y ataque. Debemos tener mucho cuidado, lo analizamos lo suficiente y entrenamos desde hoy con la mayoría de los jugadores. Tengo fe, vamos a tratar de contrarrestar al rival y atacar por las zonas donde ellos son más frágiles".