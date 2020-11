Al último minuto: Unión Española perdió la oportunidad de ser único líder ante Coquimbo

Agencia Aton

01.11.2020

Unión Española viajó a la cuarta región para asegurar el liderato del Campeonato Nacional y en frente tuvo a un Coquimbo Unido que no se intimidó y estaba decidido a quitarle puntos a uno de los firmes postulantes al título.



El primer tiempo no tuvo mayores complicaciones para ninguno de los porteros, pero la cuota de polémica la puso el árbitro Julio Bascuñán, quien decidió no revisar en el VAR una jugada de posible penal a favor de Coquimbo, producto de una supuesta falta por parte de Mario Sandoval a Joe Abrigo.



Para la segunda mitad, el entrenador aurinegro, Juan José Rivera, decidió hacer ingresar a Cristofer Salas y Mauricio Pinilla para intentar romper con la paridad, pero Unión Española se mantuvo firme en defensa y dominó la mayor parte del encuentro.



A los 93', luego de que se adicionaran 6 minutos más, justo después de que los piratas se generaran una opción clara de gol, Carlos Palacios saca un remate fuera del área que se desvía ligeramente en la pierna de un jugador de Coquimbo y derrota al portero Matías Cano. El tanto fue tan gritado por la banca hispana, que el entrenador Ronald Fuentes terminó expulsado por ir a gritar el gol a los rivales.





Parecía el final del encuentro y los tres puntos para los hispanos. A los 97’, Felipe Villagrán se encargó del tiro libre que marcaba la última jugada del encuentro. De zurda le dio a la barrera y el rebote le quedó para volver a intentar de volea y finalmente vencer al portero Diego Sánchez, sellando el empate. En esta ocasión, Joe Abrigo fue expulsado por celebrar el gol de la misma manera que el técnico de Unión.



A pesar del empate, el gran perdedor del encuentro fue Unión Española, quien desaprovechó la oportunidad de quedar como único líder del campeonato independiente a qué pase entre Universidad Católica y Deportes La Serena. Con el resultado, los hispanos quedaron en igualdad de puntos con Unión La Calera, pero relegados al segundo lugar por diferencia de gol.



Por su parte, Coquimbo Unido cerró una semana tremenda en cuanto a resultados. El jueves derrotó a Estudiantes de Medellín por 3 a 0 por el encuentro de ida de la Copa Sudamericana y hoy le quitaron puntos a uno de los líderes del Campeonato Nacional, con lo que lograron alejarse un poco más de los últimos lugares de la tabla.



Para la siguiente fecha, que marcará el inicio de la segunda rueda del torneo, Unión Española recibirá a Unión La Calera en el Estadio Santa Laura, siendo uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Mientras que Coquimbo Unido deberá viajar a La Florida para medirse ante Audax Italiano.