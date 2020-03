Alarma en Deportes Temuco por posible contagio de Coronavirus en el plantel

24Horas.cl TVN

17.03.2020

Gran preocupación existe en Deportes Temuco por el posible contagio de Coronavirus en el equipo. Y es que el técnico del conjunto de La Araucanía, Patricio Lira, admitió que el arquero Sebastián López, flamante refuerzo del club y que se encuentra en cuarentena por viajar con una persona que dio positivo de COVID-19, compartió con el plantel.



"Él viajó en el vuelo donde venía una persona (con coronavirus) y por precaución fue derivado a su casa. Ahora hay que esperar la evolución, que me parece son cinco días en que se le puede realizar el examen y ver si da positivo o no", reconoció el DT en conferencia de prensa.



"Si llegase a ocurrir eso, tendríamos que entrar todos en cuarentena, porque estuvimos todos con él. Hubo compañeros que tomaron mate con él y estuvo entrenando con nosotros el sábado y el domingo llega al club y luego se va por precaución a su departamento", añadió.



Por último, el entrenador sostuvo que "esperamos que no va a tener nada ni que a nosotros como plantel nos va a tocar este virus que tiene complicado al mundo entero".