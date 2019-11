Alcalde de Macul y el partido de Colo Colo: "¡No están las condiciones para jugar!"

24Horas.cl TVN

22.11.2019

Minutos después de lo sucedido en el Bicentenario de La Florida en el que barristas de Colo Colo obligaron a suspender el duelo entre Unión La Calera y Deportes Iquique, el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, pidió que no se juegue el partido que tienen agendado los albos.

A través de Twitter, la autoridad municipal se dirigió a la Intendencia Metropolitana, sosteniendo: "Nos preocupa de sobremanera el partido de mañana de Colo Colo con Coquimbo Unido tras llamado de barras a evitar que se juegue, más aún con lo ocurrido hoy en La Florida".

"Debemos ser responsables, no exponer a vecinos ni jugadores, no están las condiciones para jugar!", agregó Montoya junto a una imagen de la solicitud que envió al intendente Felipe Guevara para que no se dispute el partido en el Monumental.

@IntendenciaRM nos preocupa d sobremanera el partido de mañana d @ColoColo con @coquimbounido tras llamado d barras a evitar q se juegue, más aún con lo ocurrido hoy en La Florida. Debemos ser responsables, no exponer a vecinos ni jugadores, no están las condiciones para jugar! pic.twitter.com/mVZnrJyCo8 — Gonzalo Montoya (@GonzaloMontoyaR) November 22, 2019

El partido de Colo Colo ante Coquimbo Unido está programado para las 11:30 horas de este sábado en el Estadio Monumental.

Sábado 23 de noviembre

Colo Colo vs. Coquimbo Unido

Estadio Monumental

11:30 horas

Transmite CDF

