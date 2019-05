Alfredo Arias alineó a Fernando de Paul en el arco de la "U" en entrenamiento de cara al Superclásico

24Horas.cl TVN

15.05.2019

Alfredo Arias ya prepara el equipo que utilizará Universidad de Chile para recibir a Colo Colo este sábado en el Estadio Nacional, en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno.

Y en el entrenamiento de este miércoles, el DT uruguayo nuevamente habría decidido utilizar en el arco a Fernando de Paul, tal como en el choque ante Coquimbo Unido, en una decisión que significa que Johnny Herrera otra vez será marginado.

Otra de las modificaciones que se apreciaron en la práctica en el CDA fue el ingreso de Ángelo Henríquez como delantero titular, pese a que en los últimos encuentros no ha sido considerado.

Además, Arias practicó con Rodrigo Echeverría en defensa junto a Lucas Aveldaño, dejando fuera a Diego Carrasco, quien fue estelar en el último partido.

De todos modos, cabe consignar que este fue el primer ensayo del DT uruguayo de cara al encuentro ante el Cacique, por lo que en los dos días restantes podrían seguir habiendo cambios.

Programación Superclásico:

U. de Chile vs. Colo Colo | Sábado 18 de mayo | 12 horas | Transmite CDF Premium, CDF HD y Estadio CDF.

PROGRAMACIÓN DÉCIMATERCERA FECHA

Viernes 17 de mayo

Palestino vs. Cobresal. 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Unión La Calera vs. Unión Española. 18:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Sábado 18 de mayo

Universidad de Chile vs. Colo Colo. 12:00 horas. Estadio Nacional.

O'Higgins vs. Everton. 18:30 horas. Estadio El Teniente.

Domingo 19 de mayo

Huachipato vs. Universidad de Concepción. 12:30 horas. Estadio CAP.

Coquimbo vs. Deportes Iquique. 15:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Audax Italiano vs. Curicó Unido. 17:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

EL MÁXIMO GOLEADOR: MAURO QUIROGA

El delantero argentino de 29 años, Mauro Quiroga de Curicó Unido, aparece como el máximo artillero del torneo nacional luego de anotar ocho goles, seguido por Ignacio Jeraldino de Audax Italiano con seis tantos, al igual que Roberto Gutiérrez de Palestino.

¿El equipo más anotador? Curicó Unido junto a Universidad Católica que suman 21 goles, finalizando este podio Colo Colo con un gol menos.