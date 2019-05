Alfredo Arias confirma citación de Johnny Herrera para duelo con Iquique

24Horas.cl TVN

24.05.2019

Sorpresa total causó en Universidad de Chile las palabras del DT Alfredo Arias, quien este viernes confirmó en conferencia de prensa que Johnny Herrera volverá a la citación luego de dos partidos sin haber sido considerado.

"Ya salió la citación y Herrera está citado, y tal como todos los demás, puede ser titular como puede que no", dijo el DT uruguayo anticipando la presencia del arquero y capitán para el choque ante Deportes Iquique.

Cabe recordar que el 'Samurai' no había sido considerado en los últimos dos partidos de la "U" (ante Coquimbo Unido y Colo Colo), y todo indicaba que no jugaría más mientras esté Arias en la banca, sobretodo luego de las declaraciones del portero en contra del técnico azul.

"No sé, es todo tan raro... ¿A qué técnico le han aguantado tanto? Quizá puede ser un DT extraordinario, pero no ha logrado resultados. Si Kudelka hubiese seguido, tendríamos más puntos. Lo que empieza mal, por lo general termina mal.... Las explicaciones que me dio (Arias) por no jugar son absurdas... No es como quiero terminar mi ciclo en la U. Si me dice que tengo que estar en la banca, no tengo problemas. Soy un jugador más. Ahora si me preguntas, ¿a qué futbolista le gusta ir a la banca?", señaló Herrera en 90 Minutos hace un par de días en palabras que hacían pensar que la ausencia del arquero sería definitiva.

Sin embargo, y pese a su retorno a la convocatoria, todo indica que Fernando de Paul será el titular en el arco azul para el choque con Iquique.

PROGRAMACIÓN DÉCIMOCUARTA FECHA

Viernes 24 de mayo

Cobresal vs. Coquimbo Unido. 18:00 horas. Estadio El Cobre.

Everton vs. Huachipato. 20:30 horas. Estadio Sausalito.

Sábado 25 de mayo

Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera. 14:45 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

Colo Colo vs. Audax Italiano. 19:30 horas. Estadio Monumental.

Domingo 26 de mayo

Deportes Iquique vs. Universidad de Chile. 12:30 horas. Estadio Zorros del Desierto.

Curicó Unido vs. Palestino. 15:00 horas. Estadio La Granja.

Universidad de Concepción vs. O'Higgins. 17:30 horas. Estadio Ester Roa Rebolledo.

Domingo 2 de junio

Universidad Católica vs. Unión Española. 17:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

LA TABLA DE GOLEADORES

Los dos goles que anotó en el triunfo de Unión Española ante La Calera, hizo que el goleador hispano Sebastián Varas se sume a la disputa por ser el máximo artillero del torneo nacional.

El goleador de Unión Española quedó con seis goles, dos menos que Mauro Quiroga, jugador de Curicó Unido que aparece en el primer lugar esta lista.