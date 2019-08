Alfredo Arias confirma la continuidad de Gonzalo Collao en Universidad de Chile

24Horas.cl TVN

02.08.2019

Un día antes del trascendental duelo que tendrá Universidad de Chile ante Audax Italiano por el torneo nacional, Alfredo Arias protagonizó una conferencia de prensa donde sorprendió al confirmar la continuidad del portero Gonzalo Collao.

Si bien en un principio se daba por descartado en los azules para emigrar al fútbol europeo, el entrenador aseguró que el jugador continuará en el equipo hasta fin de año.

"A Gonzalo le pregunté por su situación. Lo veía en la práctica un poco distraído, y me comentó que no sabía qué iba a pasar con su futuro, si se iba ahora o a fin de año. Ante eso le dije que que no creía conveniente citar a un jugador que no sabía si se iba o no ese mismo domingo", comenzó diciendo.

"Esta semana él se acercó a mí y me confirmó que se quedaba hasta fin de año. Inmediatamente lo puse en el lugar que le corresponde", agregó en declaraciones reproducidas por AS Chile.

"Mi cargo está en riesgo desde hace mucho"

Arias reconoció que su continuidad en el equipo sigue en duda, debido a los opacos resultados que han conseguido hasta ahora.

"Mi cargo está en riesgo desde hace mucho, desde que perdimos los primeros partidos, no pudimos ganar y quedamos en una situación incómoda, pero no me distrae lo que pasó ni lo que puede pasar, mi atención está en mi equipo, en entrenar día a día y corregir errores que nos impiden ganar", afirmó.

"Si me dejo llevar por lo que opinan otros, por la situación en la tabla, entro en una desesperación y no es lo mío. Jamás miro la tabla antes de enfrentar un partido o un campeonato", concluyó.

