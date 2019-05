Alfredo Arias descarta que tenga un ultimátum respecto a su posible salida de la 'U'

Agencia Uno

03.05.2019

El entrenador de Universidad de Chile, Alfredo Arias, descartó este viernes que exista un ultimátum de parte de Azul Azul, tras conocerse que de perder el superclásico ante Colo Colo dejaría el banco del elenco colegial, y solo se limitó a decir que “ahora tenemos que obtener resultados”.

En la prensa trascendió que el Superclásico sería clave en el futuro del estratega uruguayo y que de caer ante el ‘archirrival’ terminaría su aventura en el CDA. Recordar que los azules son los colistas del torneo con siete puntos.

Consultado por ello, el otrora técnico de Santiago Wanderers declaró que "no leí lo que salió en la prensa, nadie me ha dado un ultimátum. Pero uno como técnico no necesita un ultimátum. Los proyectos son semana a semana".

"No me puedo estar escondiendo. No he recibido ultimátum, pero lógicamente hay una realidad que es que tenemos que obtener resultados. El fútbol se aprecia por lo que uno pueda hacer en la cancha, pero se mide en goles y se pesa en resultados. Esa es una norma que corre para todo el mundo, no solo en la ‘U’", complementó.

En la misma línea, Arias señaló que "la autocrítica que hago es el no haberle dado las herramientas suficientes al equipo en este tiempo. Lo que uno gana cuando trabaja en pretemporada en este caso no existió porque tomé al equipo durante el campeonato, pero lo hice sabiendo eso. A veces resulta y a veces te lleva más tiempo, como nos ha pasado a nosotros".

Incluso, el oriundo de Shangrilá aclaró que "de todos los partidos que hemos enfrentado al mando del equipo, hay solo uno en el que fuimos superados abiertamente y que merecimos perder, que fue ante la UC”.

El próximo desafío de la ‘U’ será este domingo 5 de mayo, cuando visite desde las 17:30 horas a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores: