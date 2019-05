Alfredo Arias desmiente su salida del banco de la U: “Nunca he renunciado”

Además, el entrenador uruguayo aseguró que el objetivo no es luchar por no descender, sino que ganar el siguiente partido ante Colo Colo.

24Horas.cl Tvn

12.05.2019

Tras el empate entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido comenzó a surgir un rumor sobre que Alfredo Arias habría renunciado a la banca azul. Incluso se habló de que el presidente de Azul Azul, José Luis Navarrete, le aceptó su decisión.

Sin embargo, el mismo entrenador uruguayo desmintió las versiones que decían que no seguiría siendo el DT de los estudiantiles. “Nunca he renunciado a nada. Me pueden criticar, y está bien. La U es un equipo muy grande que ha estado en momentos difíciles y siempre ha salido adelante”, expresó en conferencia de prensa.

Además, el estratega charrúa sostuvo que el objetivo principal no es luchar por salir de la zona de descenso, sino que semana a semana se enfocan en ganar el partido que tienen por delante. Esta vez, Colo Colo es su siguiente rival. “El objetivo es ganar el próximo partido, así viene siendo hace un par de semanas”, indicó.

Finalmente, Arias se refirió al momento que viven actualmente, donde no han podido festejar un triunfo en los ochos partidos que lleva dirigidos, y aseguró que ellos mismos son responsables del complejo presente azul.

“Es una mala racha, pero no le atribuyo nada a la suerte. Nosotros nos metimos en esta mala racha, no es mala suerte fallar las ocasiones que tuvimos hoy”, señaló.