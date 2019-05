Alfredo Arias explicó la no citación de Johnny Herrera en el Superclásico

24Horas.cl TVN

17.05.2019

"No me rindo, es mi naturaleza". Así Alfredo Arias respondió en conferencia de prensa sobre el difícil presente que vive Universidad de Chile a un día del Superclásico ante Colo Colo que se disputará en el Estadio Nacional.

En diálogo con la prensa, el entrenador de los azules sorprendió al anunciar la titularidad de Ángelo Henríquez, argumentando que "se lo ha ganado, creo que ha entrenado bien y tiene un pasado en este tipo de partidos".

LA NO CITACIÓN DE HERRERA

Arias además se refirió a la no citación del portero Johnny Herrera, explicando que "la decisión de por qué lo dejé la primera vez afuera dije que era técnica y ahora sigue siendo técnica"

"¿Por qué no está citado? "La explicación la merece la trayectoria y la persona que es Johnny", agregó, detallando que "por respeto a la trayectoria accedí a su pedido de no ser citado mientras él pensaba que podía aportar al plantel desde otra posición. Y accedí a eso".

Programación Superclásico:

U. de Chile vs. Colo Colo | Sábado 18 de mayo | 12 horas | Transmite CDF Premium, CDF HD y Estadio CDF.

PROGRAMACIÓN DÉCIMATERCERA FECHA

Viernes 17 de mayo

Palestino vs. Cobresal. 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Unión La Calera vs. Unión Española. 18:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Sábado 18 de mayo

Universidad de Chile vs. Colo Colo. 12:00 horas. Estadio Nacional.

O'Higgins vs. Everton. 18:30 horas. Estadio El Teniente.

Domingo 19 de mayo

Huachipato vs. Universidad de Concepción. 12:30 horas. Estadio CAP.

Coquimbo vs. Deportes Iquique. 15:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Audax Italiano vs. Curicó Unido. 17:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida.