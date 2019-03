Alfredo Arias fue presentado en la 'U': "No me siento involucrado en una polémica por Kudelka"

24Horas.cl TVN

14.03.2019

Alfredo Arias fue presentado este jueves como nuevo DT de Universidad de Chile, a poco más de 24 horas que Frank Kudelka renunciara al elenco azul.

Y en conferencia de prensa en el CDA, el uruguayo de inmediato evitó cualquier tipo de polémica sobre su llegada.

"No me siento involucrado en una polémica por Kudelka. Que la tela de juicio sea por si el equipo juega bien o mal", dijo.

A su vez, agregó que "hace menos de un año nos reunimos con Sabino y Fuentes y retomamos ahora las conversaciones. Mi respuesta a la prensa siempre fue que no correspondía hablar cuando había un cuerpo técnico trabajando en la U. Me llamaron de la U ayer, tomé un avión y me vine para acá. Eso es todo... Hasta ahora no me había tocado tomar un equipo en medio de un proceso".

En tanto, sobre sus sensaciones por asumir en el cuadro colegial, Arias fue tajante al señalar que "estoy en una alfombra mágica".

"La 'U' me seduce desde la época que jugaba acá. Era muy grande y ahora lo es más... Este club se puede comparar con clubes de Europa. Conozco el pasado que tiene. Es un equipo que quiere ganar y trataremos de darle eso", añadió.

Acerca sobre qué jugadores serán los que tiene en mente alinear, el uruguayo evitó dar nombres y sostuvo que "para mí lo más importante es el entrenamiento. Los que demuestren que esten mejor, van a jugar".

"Nadie puede asegurar resultados, pero aseguro que vamos a jugar para ganar... El fútbol de hoy es dinámico y se puede cambiar de esquema en el mismo partido. Hasta ahora los jugadores que he dirigido son tan buenos que fueron capaces de adaptarse a las modificaciones de sistema", agregó para dar a conocer cómo jugará su equipo.

Por su parte, Sabino Aguad, gerente deportivo de la 'U' se refirió a las exigencias que tendrá Arias y sentenció que "no le hicimos ninguna exigencia de títulos o clasificaciones. Sólo le pedimos trabajo".

Cabe recordar que Arias debutará inmediatamente dirigiendo a los azules este sábado en el partido ante Universidad de Concepción por la quinta fecha del Campeonato Nacional.