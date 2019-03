Alfredo Arias ofreció disculpas por su frase "me cansé de las mujeres lloronas"

24Horas.cl TVN

18.03.2019

Alfredo Arias recibió numerosas críticas luego de su desafortunada frase "me cansé de las mujeres lloronas" para refierse a los cuestionamientos de Frank Darío Kudelka., una vez terminado el partido donde Universidad de Chile perdió con la U. de Concepción, en el duelo que marcó su debut con los azules.

Y el uruguayo salió al paso de sus dichos y ofreció sentidas disculpas, luego de recibir dardos desde distintos sectores.

"Fui a ver mis viejos a Uruguay. Tenía que solucionar algunas cosas y también fortalecer mis afectos, cerca de mi familia… Estando con mis viejos recordé muchas cosas. Ellos siempre me dijeron que hay que saludar, agradecer y saber pedir disculpas. Mi madre siempre me decía que no dependía de mí, que no depende de la intención que uno tenga si no de cómo se sienta el otro. Siempre me dijeron que el respeto termina donde empieza el de los demás", comenzó diciendo en las afueras del CDA.

Luego, agregó que “me han aconsejado, que no hable, que deje que el tema decante. Pero si me equivoco, y tengo que aprender… Y ojalá equivocarme mucho para seguir aprendiendo. Y aunque no fue mi intención, aunque el contexto era otro… Si alguien se sintió dolido por mis hechos o palabras, desde ya mis más sentidas disculpas”.

Sobre lo mismo, el charrúa sentenció que espera no seguir cometiendo errores y que de ahora en más sólo hablará de fútbol.

"Espero que el tema acabe aquí, porque no me compete seguir hablando esas cosas. Soy entrenador de fútbol y tengo la bendición de hacer algo que me apasiona. A veces, creyendo que es solo fútbol, uno da respuestas... No me quiero equivocar más: A partir de ahora solamente hablaré de fútbol. No quiero herir más a nadie. A quien haya herido, en un contexto totalmente fuera de mi intención, le pido disculpas. Es algo que no haría. Menos representando a una universidad”, cerró.