Alfredo Arias se convierte en Trending Topic tras el empate de la U con Audax

04.08.2019

Universidad de Chile no logra salir del mal momento que los tiene peleando continuamente con el descenso, lo que ha traído serias dudas respecto al entrenador Alfredo Arias.

El mismo director técnico charrúa ratificó que no renunciara a su cargo en el banco azul, desatando el enojo de los hinchas de la U, que lo pifiaron cuando se retiró de la cancha del Estadio Nacional.

Tal fue la molestia de la parcialidad azul, que convirtieron a Arias en Trending Topic en Twitter, debido a los continuos comentarios que hicieron los fanáticos “universitarios”.

“Hagan algo bueno una vez Universidad de Chile y echen a Arias se los pido por favor. El riesgo de descender ya es innegable”, indicó un hincha en la red social del pajarito.

Revisa algunos comentarios:

Si no se va Arias bajamos seguro. La única oportunidad de salvarse en con un técnico nuevo.

Me siento tan triste, tan decepcionada, Arias y los jugadores ya perdieron los créditos por mi parte, me agotaron, ya no doy más.