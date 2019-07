Alfredo Arias y su relación con Johnny Herrera: "Desde esta reunión va a ser mucho mejor"

Agencia Uno

26.07.2019

Alfredo Arias descartó categóricamente este viernes haber indicado que Johnny Herrera solo jugaría en la ‘U’ si el hoy titular Fernando de Paul sufriera una lesión.



El estratega de origen uruguayo aseguró que sus palabras, emitidas el 20 de julio tras el duelo por Copa Chile ante Deportes Temuco, fueron malinterpretadas. Arias señaló que “de no mediar una lesión De Paul es titular hoy".



En rueda de prensa, el otrora técnico de Santiago Wanderers declaró que "nunca dije que Johnny solo iba a tener posibilidades de jugar si De Paul se lesionaba, porque esas no fueron mis palabras ni mi intención. Ojo, que pueden mal interpretar mis palabras, eso puede pasar".



"También aclaro que tanto Johnny Herrera como todos los demás que están en el equipo no dependen de una lesión de un compañero, sino que de muchas otras variables", agregó.



Continuando con el tema, aclaró que "yo contesté cuando se me preguntó si De Paul iba a ser el titular con algo que usamos a veces los técnicos que es como un cassette y que habrán escuchado en muchas otras oportunidades. En este caso se le dio otro significado, que es que de no mediar lesión De Paul iba a ser el titular hoy día. Pero ya está, lo dicho, dicho está y lamentó que mi palabra se haya prestado para otra interpretación".



En tanto, ante las palabras de Herrera que dijo que arreglaría las diferencias con Arias “a la antigua”, el uruguayo señaló que "lo primero es que yo no escuché la declaración. Todos interpretan eso de arreglar las cosas a la antigua".

"Yo llevo 50 años en el fútbol y nunca vi lo que intepretan ustedes. Para mí arreglar las cosas a la antigua en el fútbol, que llevo 50 años vinculado a esto, es justo lo que hicimos, sentarnos a hablar".



"Para mí Johnny estaba entrenando muy bien dentro de lo profesional. Pero sí creo que desde esta reunión la relación va a ser mucho mejor", sentenció.