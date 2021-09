¿Alternativa para Martín Lasarte? Diego Buonanotte ya comenzó los trámites para su nacionalización

Agencia Aton

El mediocampista de Universidad Católica, Diego Buonanotte, dejó entrever la incertidumbre que vive en los cruzados, considerando que a final de temporada temporada termina su vínculo con el club, pero aun no ha recibido novedades respecto de una renovación.



El volante no ha sido habitual durante la temporada e incluso se ha comentado sobre la posibilidad de que hubiese llegado a Unión Española o al fútbol peruano, pero nada de eso se materializó y ahora deberá ver si logra ganarse un espacio en el once de Cristián Paulucci.





"Es difícil que uno esté tranquilo cuando se acerca la finalización del contrato y tienes una edad interesante, pero aún falta y el fútbol es muy cambiante. Por eso, uno mantiene los pies sobre la tierra y entrenando al máximo porque quedan tres meses para que termine el torneo", comentó esta tarde en conferencia de prensa.



El argentino, prefirió poner paños fríos al asunto y remarcó que "cuando llegue la finalización del torneo tomaremos la mejor decisión. Todo el mundo sabe el amor que tengo por la UC, pero veremos cómo sigue todo".





Algo que podría ayudar a su renovación es una posible nacionalización, que el mismo jugador trasandino dijo que estaba encaminada: "Ya esta todo enviado, pero lleva su tiempo. Tengo toda la información y ya comenzaron los trámites".



Por último, el "Enano" tuvo palabras para la salida del ahora ex técnico de los precordilleranos, Gustavo Poyet, explicando que "siempre la salida de un entrenador genera una motivación extra, es una motivación distinta porque todos empiezan la carrera de cero. Pasa en todos los equipos del mundo. Se ha trabajado muy bien en las últimas dos semanas y eso nos da una seguridad mayor".