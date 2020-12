ANFP aclara que el regreso a la fase 2 en la Región Metropolitana no debiese afectar a los torneos

Agencia Aton

07.12.2020

Este lunes, el Gobierno anunció que todas las comunas de la Región Metropolitana pasarán a la fase 2 de transición del plan "Paso a paso" a partir del jueves 10 de diciembre, medida que busca frenar un rebrote del coronavirus en nuestro país.

La Asociación Nacional de Futbolistas Profesionales se pronunció ante la decisión de la autoridad sanitaria y aseguró que "no debiese afectar" el normal funcionamiento de los campeonatos nacionales.



Rodrigo Robles, gerente de competiciones de la ANFP, explicó: "En relación a la información que hemos recibido de la autoridad sanitaria, podemos decir que de acuerdo a como se ha ido desarrollando el fútbol profesional, las personas que tiene funciones a desempeñar en los partidos y entrenamientos cuentan con permisos de desplazamiento para poder llegar a su destino".





"Hemos jugado en cuarentena y en toque de queda, por lo tanto, si bien la situación afecta el normal desarrollo de las competiciones, no es algo nuevo e incluso hemos jugado en fases anteriores, por lo que no debiera afectar la competencia en la Región Metropolitana", agregó.

PROGRAMACIÓN

Martes 8 de diciembre:



10:30 horas - Cobresal vs. Universidad de Concepción - El Cobre



16:15 horas - Deportes Iquique vs. Unión Española - Tierra de Campeones



18:30 horas - Colo Colo vs. Deportes La Serena - Monumental



21:30 horas - O'Higgins vs. Huachipato - El Teniente



Miércoles 9 de diciembre:



10:30 horas - Palestino vs. Unión La Calera - Municipal de La Cisterna



18:30 horas - Audax Italiano vs. Universidad de Chile - Bicentenario La Florida



21:30 horas - Everton vs. Curicó Unido - Sausalito