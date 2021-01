ANFP anuncia programación de la fecha 32 del torneo nacional

24horas tvn

26.01.2021

Mientras los equipos se siguen poniendo al día, la ANFP dio a conocer la programación de la fecha 32 del campeonato nacional, la cual comenzará a disputarse desde el viernes 5 de febrero hasta el domingo 7 del mismo mes.

La jornada la iniciará el duelo entre Deportes La Serena y Universidad Católica, partido programado para las 17 horas. El mismo día, otro aspirante al título como Unión La Calera, saldrá a la cancha para medirse ante Deportes Antofagasta.

El sábado en tanto habrá un partido de máxima tensión, ya que se enfrentarán dos equipos que luchan por escapar del descenso: Deportes Iquique ante Colo Colo.

PROGRAMACIÓN FECHA 32

Viernes 5 de febrero

La Serena vs Universidad Católica -17:00 horas.

Unión La Calera vs. Deportes Antofagasta- 19:15 horas.

Curicó Unido vs. Santiago Wanderers- 21:30 horas.

Sábado 6 de febrero

O'Higgins vs. Audax Italiano- 10:30 horas.

Everton vs. Palestino- 17:00 horas.

Universidad de Chile vs. Unión Española- 19:15 horas.

Deportes Iquique vs. Colo Colo- 21:30 horas.

Domingo 7 de febrero

Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido- 17:00 horas.

Cobresal vs. Huachipato- 21:45 horas.