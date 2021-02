ANFP anunció la programación para la última fecha del torneo

Agencia Aton

12.02.2021

Entre sábado y lunes se jugará la última fecha del Campeonato Nacional, que ya tiene definido a Universidad Católica como campeón, pero aún no se definen todos los equipos que perderán la categoría.

El domingo, a las 18:00 horas, Palestino recibirá a Coquimbo Unido, teniendo a los piratas con la tremenda necesidad de ganar dado que marchan en el último lugar del torneo. En paralelo, el ya descendido Deportes Iquique se medirá con Santiago Wanderers y Deportes La Serena recibirá a Audax Italiano, ambos equipos peligrando aún en la tabla General.



El encuentro que más llama la atención es el de Colo Colo como visita ante O’Higgins. Los albos vienen de empatar sin goles ante Cobresal y necesitan una victoria para evitar un partido definitorio y mantener la categoría sin importar lo que pase en los otros compromisos.





Por su parte, el sábado a las 18:30, Universidad de Chile recibirá a Deportes Antofagasta, donde ambas escuadras buscan el último cupo para la Copa Libertadores y los azules quieren evitar el repechaje por la Ponderada. A esa misma hora, también se enfrentarán Unión La Calera y Curicó Unido.

PROGRAMACIÓN DE LA 34 ª FECHA:



SÁBADO 13 DE FEBRERO



18:30 horas, Universidad de Chile vs. Deportes Antofagasta.

18:30 horas, Unión La Calera vs. Curicó Unido.



DOMINGO 14 DE FEBRERO



10:30 horas, Everton vs. Huachipato.

18:00 horas, Palestino vs. Coquimbo Unido.

18:00 horas, Deportes Iquique vs. Santiago Wanderers.

18:00 horas, O’Higgins vs. Colo Colo.

18:00 horas, Deportes La Serena vs. Audax Italiano.



LUNES 15 DE FEBRERO



10:30 horas, Cobresal vs. Unión Española.