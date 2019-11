ANFP anunció programación del fútbol chileno para mediados de la próxima semana

24Horas.cl TVN

27.11.2019

Este miércoles la ANFP anunció que el fútbol chileno se volvería a disputar a mediados de la próxima semana, de acuerdo a lo que se zanjó en la mesa de programación llevada a cabo durante la mañana.

Según explicó el gerente de competiciones Rodrigo Robles, esta programación obedece a materias de logística y no confirma que los diferentes torneos se lleven a cabo.

"A esta mesa de trabajo, en función del mandato del Consejo de Presidentes, le corresponde darle continuidad y lo que los jugadores decidan es materia de ellos", señaló.

Al mismo tiempo, agregó que "falta más de una semana todavía, se jugará a mitad de la próxima semana. Después conocerán los detalles y es precisamente por logística, viajes y organización natural de un partido de fútbol, como se ha intentado ir haciendo".

El mismo directivo añadió que esta programación "no es ninguna exigencia, es porque estamos muy cerca del fin de semana. Es complejo organizar un partido de fútbol en función de la situación que vive nuestro país, si queremos darle cierto grado de factibilidad desde el punto de vista logístico organizativo y que los clubes puedan cumplir con organizaciones y trámites de las autoridades locales, necesitamos un poco más de espacio".

Finalmente, Robles reveló que Carabineros no asistió a la reunión para programar los partidos, sentenciando que "la razón por la que no asistieron la desconozco, fueron convocados y no asistieron".

